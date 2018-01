Orban odpowiada, czy Węgry staną za Polską

Po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Budapeszcie szef węgierskiego rządu, Viktor Orban jest dzisiejszym "Gościem Wiadomości" w TVP Info.

W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem premier Węgier rozwiał wszelkie wątpliwości w kwestii sporu Komisji Europejskiej z polskim rządem. Czy Budapeszt poprze działania Komisji Europejskiej wobec Polski?

"Węgry stają za Polską. Obecna procedura wobec Polski nie ma faktycznych podstaw, samo postępowanie nie jest prawidłowe. Uważamy, że Polskę spotyka niesprawiedliwość. Wspólnota losu Europy Środkowej nakazuje nam stanąć u boku Polski"- zapewnił Viktor Orban.

Jak dodał szef rządu Węgier, w całej sytuacji nie chodzi tylko o przyjaźń polsko-węgierską, ale o całą Europę Środkową.

"To, co dziś spotyka Polskę, jutro może spotkać inny kraj"- powiedział polityk-"Zachód musi się przyzwyczaić, że kraje Europy Środkowej wzmocniły się. (…) Polska ma prawo oczekiwać, że nie będzie postępowania ze względów politycznych". Jak dodał Viktor Orban, Budapeszt nie zamierza zmuszać nikogo do przyjęcia światopoglądu Węgrów, ale jednocześnie nie chce, by pouczano w tym zakresie kraje takie jak Polska i Węgry. Oba kraje- podkreślił szef węgierskiego rządu- osiągają sukcesy, ponieważ zbudowane są na wartościach chrześcijańskich i narodowych.

"Nie chcemy żyć w świecie postchrześcijańskim i postnarodowym. I Węgrów, i Polaków utrzymała kultura chrześcijańska, jeśli z niej zrezygnujemy, to znikniemy"- podkreślił polityk.

yenn/TVP Info, Fronda.pl