Orban obnaża Timmermansa: To człowiek George'a Sorosa

Premier Węgier Wiktor Orban nie ma wątpliwości, że najnowsze postanowienia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o jego kraju to efekt nacisków amerykańskiego finansisty, koryfeusza cywilizacji śmierci George'a Sorosa. Zdaniem Orbana sam wiceszef KE Frans Timmermans to nikt inny, jak po prostu człowiek Sorosa.

,,Jest to dość prymitywna propozycja. Na szczęście stanowienie prawa nie przebiega w Brukseli tak jak w Budapeszcie, gdzie ustawy przyjmuje parlament. Tam jeszcze państwa narodowe muszą wyrazić zgodę, jest to bardziej skomplikowany proces. Inicjatywa, którą wysunął PE, nie ziści się, przede wszystkim dlatego, że jest sprzeczna z obecnymi przepisami unijnymi. Obecne przepisy UE mówią, że budżet można przyjąć tylko, jeśli zaakceptują go jednogłośnie wszystkie kraje członkowskie. Przepisy dotyczące odbierania środków też można zatwierdzić tylko tak, że wszyscy je zaakceptują. A dopóki jestem premierem Węgier, nigdy nie przyjmiemy takiej zasady'' - powiedział wprost premier.