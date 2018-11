Orban do Polaków: Łączy nas prawdziwa, bezinteresowana przyjaźń!

"Proszę pozwolić, że w ten sposób złożę gratulacje Panu i polskiemu narodowi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie powstania Rzeczpospolitej jest dla całego narodu polskiego wielkim świętem, które my, Węgrzy, z całego serca podzielamy" - napisał w specjalnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego, premier Węgier Viktor Orban.

"My, Węgrzy i Polacy, jesteśmy europejskimi narodami o tysiącletniej przeszłości i dlatego zawsze pragnęliśmy silnej Europy, dumnej ze swej historii oraz religijnych i kulturalnych tradycji. Wiemy, co to znaczy walczyć o wolność, i dlatego dbamy o nią w każdych warunkach" - podkreślił Orban.