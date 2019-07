Opublikowano ocenzurowany wywiad abp. Vigano

W ocenzurowanym fragmencie wywiadu abp. Vigano krytykował Ojca Świętego za to, że nie ukarał kard. Donalda Wuerla, amerykańskiego hierarchy, który - według abp. Vigano - krył przez całe dekady nadużycia byłego już kardynała Theodore'a McCarricka. Wprawdzie kard. Wuerl zrezygnował z urzędu arcybiskupa Waszyngtonu, ale Franciszek przyjmując rezygnację pochwalił go jako człowieka "szlachetnego", krytykuje abp Vigano.

Pierwsza rzecz - powiedział - dotyczy sytuacji w niższym seminarium duchownym Piusa X, które jest położone w pobliżu Domu św. Marty. Seminarium to kształci ministrantów posługujących w Bazylice św. Piotra i podczas papieskich ceremonii. Przywołał tutaj sprawę Kamila Jarzembowskiego, Polaka, który wyjechał do Watykanu jako 13-latek. Jarzembowski twierdzi, że by świadkiem molestowania, którego dopuścił się jeden ze starszych seminarzystów na jego koledze. Jarzembowski mówił o tym już w 2014 roku, pisząc do przełożonego seminarium, kardynałów i samego papieża. Według abp. Vigano wszczęto w tej sprawie śledztwo, ale... miało zostać zablokowan przez "wyższe czynniki". Hierarcha wymienia tu kard. Angelo Comastriego oraz bp. Diego Coletti, który wówczas był biskupem diecezji Como - to w jej jurysdykcji znajduje się seminarium Piusa X. Do zakończenia śledztwa miał też rzekomo zachęcać kard. Francesco Coccopalmerio, ten sam, którego sekretarz został przyłapany na homoseksualnej orgii narkotykowej w watykańskich apartamentach.