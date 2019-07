Opozycjo, nie graj ludzkimi dramatami! Prawda o samobójstwach młodzieży

alcapone 11.7.19 14:52

Takie mam spostrzeżenie ( jako niefachowiec ) że teraz mamy już drugie pokolenie różnych tzw. reform oświatowo wychowawczych, różnych dziwnych niby naukowych pomysłów na wychowanie. Bo to zaczęło się już za schyłkowej komuny. No i też mamy drugie pokolenie "dzieci" Owsiaka, czyli róbta co chceta bawimy się i jest wesoło. Jakby mi się wydaje że bardzo wielu młodych ludzi nie jest wychowanych do odpowiedzialności i ponoszenia ciężarów życia, tylko umpa, umpa, bawimy się i jest wesoło. A co jasne obrywają za to ich dzieci, bo z dzieckiem zawsze jakiś kłopot jest. A jak rodzice bardzo nie lubią kłopotów? A inna sprawa że młodzi są wychowywani niby bezstresowo, czyli są nieodporni na stres. To się jedno na drugie nakłada. Dla mnie jest oczywiste że od przynajmniej 40 lat profesorki od pedagogiki i wychowania przeprowadzają w Polsce jakiś makabryczny eksperyment, z dużą ilością trupów. I oni to muszą wiedzieć, ich trzeba pytać. W mojej okolicy w ostatnich latach popełniło samobójstwo trzech młodych ludzi, makabra. Ja jestem zupełny amator ignorant, jak bym chciał aby te mądrale profesorki powiedziały coś sensownego. Tyle że prawdopodobnie to są kompletni idioci, nagadają głupot.