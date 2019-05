,,Opozycja totalna'' chce ochrony Kościoła i związków małżeńskich przed LGBT?

"Straż, czyli rada królewska; do dozoru całości i egzekucji praw królowi dodana, składać się będzie:



1. z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa Komisji Edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w Straży przez pierwszego ex ordine (11) biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą;



2. z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli (12), ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych;



3. z dwóch sekretarzy, z których jeden protokół Straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą, obydwa bez votum decydującego."