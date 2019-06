Opozycja się załamie. 41 proc. Polaków popiera rząd PiS!

Oznacza to, że poparcie dla działań rządu w stosunku do maja wzrosło o 2 pkt procentowe. Jednocześnie o taką samą wartość spadła ilość Polaków, którzy uważają się za przeciwników rządu PiS i wynosi ona obecnie 26 proc. 29 proc. Polaków ma obojętny stosunek do rządu.