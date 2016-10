Opinia Komisji Weneckiej jest niezgodna z Konstytucją!

reklama

– Opinia Komisji Weneckiej dotyczy przepisów konstytucji, których nie ma, po drugie jest niezgodna z Konstytucją, niezgodna ze zdrowym rozsądkiem, tworzy w Polsce ustrój, którego nasz kraj nie posiada – mówił Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości w programie „Gość Dnia”.

Gremium KW przyjęło stanowisko ws. polskiej ustawy o TK. Miało zastrzeżenia m.in. do sposób powoływania prezesa Trybunału. Przewodniczący zaznaczył, że wysiłki podjęte przez Polskę w rozwiązaniu konfliktu są niewystarczające. Buquicchio wyraził również niezadowolenie, że w sesji plenarnej nie wzięła udział delegacja polskiego rządu. Wcześniej Rafał Sobczak, dyrektor biura prasowego MSZ oświadczył, że udział w posiedzeniu legitymizowałby działania Komisji, które mają „stronniczy charakter”.

W projekcie przyjętej opinii odniesiono się m.in. do takich kwestii z ustawy jak sposób powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jego liczebność, kolejność zajmowania się sprawami przez TK. Poruszono również kwestię włączenia sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta do prac TK i niepublikowania orzeczeń Trybunału.

Zdaniem Warchoła opinia KW jest „skrajnie stronnicza, nierzetelna i znamionuje złą wolę komisji”. – Rozumiem, ze KW jednym zdaniem odnosi się do ustawy o TK, a co do reszty ocenia działanie pani premier, prezydenta, parlamentu, że nie powinien się wtrącać w prace TK, podczas gdy Konstytucja wyraźnie wskazuje, że to Parlament ustala tryb pracy Trybunału – powiedział.

Jego zdaniem KW mówi: „Polacy możecie wybrać sobie kogo chcecie, byleby rządziła PO”. – Z opinii KW i analizy maili sędziów TK wniosek płynie jasny, musi się dużo zmienić żeby się nic nie zmieniło. To bardzo smutna konkluzja tego co się dzieje wokół TK – powiedział. Dodał, że sędziowie TK chcieli być trzecią izbą parlamentu. – Pytanie, czy TK rzeczywiście wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, czy w imieniu kolegów obojga płci – mówił. Powiedział też, że rząd wierzył w uczciwość i rzetelność Komisji Weneckiej, a okazało się, że to politycy strojący się w piórka ekspertów.

17.10.2016