Operacja ,,Soda''. Pinior pogrążony dokumentnie

Józef Pinior ma coraz poważniejszy problem. Dwa lata temu oskarżony został o przyjęcie łapówki. Teraz ,,Fakt'' opisuje akt oskarżenia w jego sprawie, który ,,bardzo go obciąża''.

Pinior to senator, wcześniej poseł do Parlamentu Europejskiego, a zarazm znany opozycjonista z czasów PRL. Także dziś pozostaje w opozycji angażując się po stronie Komitetu Obrony Demokracji i innych inicjatyw antypisowskich. Kłopot w tym, ż jest oskarżany o interweniowanie na rzecz biznesmena Tomasza G., starającego się o pozwolenie na budowę centrum handlowego w Jeleniej Górze. Biznesmen chiał, by odstąpiono od przepisów techniczno-budowlanych. I uzyskał wszystko, według śledczych - w zamian za 40 tysięcy złotych, jakie miał za pomoc przekazać Piniorowi.