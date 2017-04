ONZ-Pedofile Wszystkich Nacji na misjach!!!

reklama

fot. Pixabay reklama

Agencja Associated Press alarmuje w sprawie siatki pedofilskiej wśród żołnierzy i pracowników ONZ. W ciągu ostatnich 12 lat odnotowano prawie 2 tys. zarzutów wykorzystywania seksualnego wobec żołnierzy ze Sri Lanki.

Co więcej, ponad 300 przypadków dotyczyło dzieci. Jak wykazało śledztwo AP, mimo ogromne skali problemu, w zaledwie kilku przypadkach skazano podejrzanych. Agencja dotarła do wewnętrznego raportu ONZ. Wynika z niego, iż na Haiti funkcjonowała siatka pedofili, w której uczestniczyła grupa 134 żołnierzy ze Sri Lanki. Nikogo jednak nie skazano na karę więzienia, mimo poważnych dowodów. Najmłodsze z wykorzystywanych dzieci miały 12 lat, w związku ze sprawą 114 uczestników misji zostało odesłanych do domu.

ONZ nie sprawuje władzy sądowniczej nad osobami uczestniczącymi z jej ramienia w misjach pokojowych. Leży to w gestii państw, które tych żołnierzy wysłały. Agencja podkreśla, iż usiłowała skontaktowac się z władzami 23 państw, których obywateli oskarżono o przestępstwa seksualne w trakcie pełnienia misji pokojowych. Odpowiedziało zaledwie kilka państw, nie ujawniając jednak personaliów skazanych osób.

kcb/PAP, Fronda.pl

12.04.2017, 17:20