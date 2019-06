Oni nie czują Polaków. Walka z PiS to jak walka z motylami

"Polska była szanowana na świecie i przestała. Doprowadzili do tego ci fanatyczni patrioci. Podróżuję dużo i naprawdę widzę, do jak niesamowitego obniżenia rangi naszego kraju doszło. Znowu jesteśmy pariasem, państwem peryferyjnym, którego nikt nie słucha i nikt nie traktuje poważnie" - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Adam Zagajewski, poeta i pisarz.

"Jak już wielokrotnie zauważono, oni mają bolszewickie podejście do sprawy. Ci, którzy łamią konstytucję, łamią także konwersację" - perorował Zagajewski, dowodząc, że nie chciałby przemawiać przed politykami PiS, bo oni i tak nikogo nie słuchają.

Według Zagajewskiego wymiar sprawiedliwości dziś nie działa, bo gdyby "któryś z najwyższych baronów rządzącej partii popełnił morderstwo, nie byłoby sposobu, by się tym zająć".

Następnie - o, co za miłosierdzie - Zagajewski przedstawił pewne różnice między "pisowskim reżimem" a sowiecką dyktaturą PRL-u. "W czasach cenzury nie było wolności wypowiedzi i słowo miało wtedy dużo większą wartość. Dzisiaj możemy wszystko powiedzieć, wydawnictwa są prywatne i na razie nikt nie dostaje zakazu druku" - powiedział.

"Komunizm – nawet ten słabnący i zanikający – to była potworna machina, która próbowała zdusić dosłownie wszystko. A dzisiaj to nie jest już walka z takim wielkim potworem, tylko to tak jakby walczyć z motylami..." - podsumował Zagajewski, wskazując, że dziś przeciwnik jest "prawie nieuchwytny".