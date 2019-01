Onet: Gdańsk, miasto, gdzie można zabijać bezkarnie

Jak pisze autor, należy wyjaśnić, ,,dlaczego w Trójmieście tak wielu bandytów, zabójców, pedofilów i gwałcicieli nie trafia do więzień''. Podolski wskazuje, że nie jest przypadkiem, iż Amber Gold zrodziło się właśnie tam. W Gdańsku, pisze, jak grzyby po deszczu powstają przestępcze, brutalne grupy żerujące na prostytucji, które posługują się przemocą, podpaleniami, zastraszaniem.

,,Do dziś plotkuje się w Trójmieście o współpracy różnych lokalnych formacji służb wymiaru ścigania z bandziorami. Że niektórzy policjanci bezkarnie ochraniają dyskoteki osób związanych z najgorszymi przestępstwami. Albo że były policjant Jarosław "Majami" Pieczonka powtarza, że pod Gdańskiem dochodziło, a może wciąż dochodzi, do wspólnych imprez ważnych sędziów, mundurowych, prokuratorów i prywatnych prawników, gdzie uzgadniane są wspólne posunięcia'' - pisze autor.

W praktyce wygląda to na przykład tak: w burdelu na Oliwie ochroniarz postrzelił mężczyznę, ten nie wezwał pomocy, bo okazało się, że ochroniarz to zarazem wysoko postawiony policjant...

W Trójmieście, pisze autor, działają też gangi, które przejmują nielegalnie mieszkania. To tak zwany ,,gang notariuszy''. Próbowano coś z tym zrobić, postawiono zarzuty, ale notariuszy nie aresztowano. Okazało się, że żona jednego z głównych podejrzanych to sędzia w sądzie - i to ona orzekała o brka aresztu.