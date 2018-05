Ona jest Matką naszej niepodległości

„Cześć oddawana Maryi była spoiwem łączącym Polaków pomimo, iż państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Ona przeprowadziła nas przez najciemniejsze wydarzenia w historii naszego Narodu. Dlatego jest Ona Matką Niepodległości naszej Ojczyny” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu, z okazji przypadającej 3 maja Uroczystości NMP Królowej Polski.

Maryja została ogłoszona Królową Polski przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę biskupów polskich, którą skierowali do Ojca Świętego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. „Wówczas nie tylko Kościół w Polsce ale i cały Naród zdawał sobie sprawę, że przez te 123 lata zaborów to właśnie miłość i cześć oddawana Maryi były spoiwem łączącym Polaków pomimo, iż państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Ona przeprowadziła nas przez najciemniejsze wydarzenia w historii naszego Narodu. Dlatego Maryja jest Matką Niepodległości naszej Ojczyzny” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Co roku centralne obchody Uroczystości NMP Królowej Polski odbywają się na Jasnej Górze z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. W tym roku wpisują się one w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jasna Góra to szczególne miejsce, którego Polacy nie przestali nawiedzać pomimo zaborów i okupacji, gdyż „tutaj zawsze byliśmy wolni”, o czym przypomniał Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

Tegorocznej Mszy Świętej na Jasnej Górze w Uroczystość NMP Królowej Polski będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. Uroczystość wpisuje się w szereg obchodów upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, które w tym roku rozpoczęły się uroczystościami ku czci św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Przed nami z kolei uroczystości ku czci Św. Stanisława, Patrona Polski, przypadające 13 maja. Ponadto w Świątyni Opatrzności Bożej odbędą się obchody Święta Dziękczynienia – 3 czerwca i rocznica odzyskania niepodległości – 11 listopada.

„Niech obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będą nie tylko okazją do dziękczynienia ale również staną się okazją do modlitwy w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski” – powiedział rzecznik Episkopatu.

