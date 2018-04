Olszewski radzi Kaczyńskiemu w sprawie niepełnosprawnych. 'Byłby to dobry, ludzki odruch...'

Protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oczekują, że przyjdzie do nich prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

"Niech Jarosław Kaczyński przyjedzie do nas i zajmie się naszymi niepełnosprawnymi dziećmi! Damy wtedy panu Kaczyńskiemu dziecko do przewinięcia, do nakarmienia. Niech zobaczy, na czym polega całodobowa harówka przy takich osobach"-mówiła kilka dni temu Katarzyna Milewska, matka dwóch niepełnosprawnych córek. Protestujący oraz ich podopieczni są w Sejmie od ponad tygodnia. Spotkali się z nimi tacy politycy partii rządzącej jak premier Mateusz Morawiecki, minister Elżbieta Rafalska, rzeczniczka rządu, Joanna Kopcińska. Z protestującymi rozmawiał prezydent Andrzej Duda, nie spotkał się z nimi jednak Jarosław Kaczyński.

W rozmowie z "Super Expressem" były premier Jan Olszewski stwierdził, że byłoby to dobre posunięcie z ludzkiego punktu widzenia.

"Na miejscu prezesa poszedłbym na rozmowę z protestującymi do Sejmu i zrobił wszystko, żeby doszło do porozumienia i wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego"-przyznał prawnik. W ocenie Olszewskiego, byłoby "dobrym, ludzkim odruchem", gdyby lider partii rządzącej porozmawiał z protestującymi.

yenn/SE.pl, Fronda.pl