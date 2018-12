Olszewski o Wałęsie:Kiedyś utrudniał wejście Polski do NATO, dziś wychwala Putina. Bez zaskoczenia...

Niedawny wywiad byłego prezydenta, Lecha Wałęsy w prokremlowskich mediach był dla opinii publicznej w Polsce dużym zaskoczeniem. Jednak byłego premiera, Jana Olszewskiego nie szokuje to, że Wałęsa wychwala rosyjskiego przywódcę, Władimira Putina. Olszewski przypomniał kilka faktów z przeszłości, m.in. to, że Wałęsa jako prezydent utrudniał wejście Polski do NATO.