O.Leon Knabit: Księża to nie tylko obłudnicy i nieudacznicy...

reklama

reklama

Księża, to wdzięczny temat dla środowisk liberalnych, antyklerykalnych, a także i katolickich. Ileż dowcipów, anegdotek, oszczerstw, ataków, nieraz ziejących wprost nienawiścią.

Kiedyś na swym blogu pisałem, ilu to tysięcy księży zostało zamordowanych przez Niemców w czasie wojny. Wśród celniejszych komentarzy znalazł się i taki: „Szkoda, że ich wszystkich nie pozabijali.”

Nie chcę bronić oczywistego zła, ni zamiatania go pod dywan. Jeśli ksiądz popełni przestępstwo zasługujące na karę, to chociaż z bólem serca, ale uznajemy tę karę. Nie uznajemy przywilejów, postępujemy według Kodeksu Karnego, który określa kiedy, komu i pod jakimi warunkami, można karę znieść, czy przynajmniej złagodzić. Oczywiście, najlepiej by było, żeby księżą, a to i świeccy żadnych przestępstw nie popełniali. Ale to utopia…. Więc?

Prosimy o obiektywizm, księża bowiem, to nie tylko nieudacznicy i obłudnicy.

Dlatego wdzięczni jesteśmy „Dziennikowi”, z którego łamów korzystamy, za przeprowadzoną już po raz piąty akcję plebiscytową „wybieramy najlepszego księdza Małopolski”. Dla równowagi! W roku bieżącym wybrano najlepszego proboszcza, najlepszego wikarego, najlepszą parafię i, żeby akcja nie była zbyt jednostronna, najlepszą zakonnicę.… Laureaci przyjechali do rezydenci arcybiskupa krakowskiego z licznymi parafianami, przedstawicielami lokalnych władz, z zespołem regionalnym… Nie brakło nawet hejnału krakowskiego, odegranego z przejęciem przez jednego z autentycznych hejnalistów.

Pełna sala dowiedziała się, że mamy naprawdę wspaniałych księży, dbających o stronę duchową parafii, ale i wrażliwych na sprawy codzienne środowiska. Znają doskonale potrzeby lokalne i przy pomocy rozumnych i chętnych parafian rozwiązują problemy, zdaje się niemożliwe do rozwiązania. A siostra, skromna drobna szarytka, zażenowana wyborem, uważana jest w swoim środowisku wprost za anioła dobroci. Trzeba więc nam dołączyć się do pełnych wdzięcznej radości słów księdza kardynała Dziwisza, mówiąc gorąco i z przekonaniem: „Dzięki Ci, „Dzienniku”, za obiektywizm!

o.Leon Knabit OSB

31.10.2016, 16:00