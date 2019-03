Olejnik atakuje abp. Jędraszewskiego i 'uzdrawia' Kościół

"Ale nie było widać łez u tego prawego arcybiskupa na konferencji episkopatu na temat pedofilii. (…) Abp Jędraszewski podczas konferencji współczuł sprawcom, nie ofiarom! Zero tolerancji dla pedofilii w Kościele oburza Jędraszewskiego. Porównuje księży pedofilów do Żydów, z którymi walczył nazizm hitlerowski i doprowadził do Holokaustu albo do systemu bolszewickiego, który miał zero tolerancji wobec ludu"-pisze dziennikarka TVN24. Jak dodała, Kościół powinien "zacząć od siebie", zamiast ostrzegać przed LGBT. Prowadząca "Kropki nad i" zaatakowała również lidera PiS, Jarosława Kaczyńskiego, porównując go do... Władysława Gomułki.