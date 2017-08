Ołdakowski: 'Idea, którą wyznawał Lech Kaczyński,wygrała'

W programie "Gość Wiadomości" w TVP Info dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski mówił o tym, jak wielkim fenomenem społecznym stała się ta rocznica.

Ołdakowski podkreślił między innymi fenomen Godziny "W". Zdaniem dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego jest to "niesamowicie piękny moment", który ukazuje "najpiękniejszą twarz Polski" i jedność wynikającą z patriotyzmu.

Gość TVP Info podkreślił również, czyją zasługą jest zbudowanie Muzeum Powstania Warszawskiego i kto przyczynił się do tego, że obchody rocznicy Powstania Warszawskiego stały się tak ogromnym fenomenem społecznym.

"To zasługa Lecha Kaczyńskiego, który zdecydował, że należy zbudować Muzeum Powstania Warszawskiego. (…) Do 60. rocznicy Powstania Warszawskiego wprowadzono czynnik społeczny, przyprowadzono mieszkańców i te obchody stały się powszechne"- stwierdził Ołdakowski. Dyrektor Muzeum zwrócił uwagę, że dyskusje na temat sensu Powstania Warszawskiego będą toczyć się zawsze.

"I bardzo dobrze, bo taka dyskusja powinna się toczyć. Mamy nadzieję, że to ostatnie polskie powstanie, że nikt już nas nie podbije, bo powstania powstają wówczas, gdy ktoś nas najeżdża. Musimy być silnym państwem, żeby nikt nie zdołał nas zaatakować"- podkreślił. Gość TVP Info stwierdził, że dyskusje na temat Powstania Warszawskiego są najlepszym dowodem na to, że żyjemy w wolnej Polsce.

Jak dodał dyrektor, idea powstańcza triumfuje. Jeszcze raz wskazał również, że wiele w tym zasług Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednocześnie Jan Ołdakowski zastrzegł, że pewne rzeczy powinny był wspólne.

"To, że udało się zebrać setki tysięcy ludzi, którzy zatrzymują się, by oddawać hołd, to olbrzymi sukces idei Powstania Warszawskiego. Ten dzień to nieformalne święto. (…) To zasługa Lecha Kaczyńskiego(...) Wszystkiego tego by nie było, gdyby nie Lech Kaczyński."-zaznaczył Ołdakowski. Gość Telewizji Polskiej zwrócił uwagę na to, co jest w tym wszystkim najważniejsze. A najważniejszy jest triumf pamięci historycznej Powstania Warszawskiego.

"Jak patrzymy na zatrzymane ulicy i setki tysięcy manifestujących, to wiemy, że idea, którą wyznawał Lech Kaczyński, wygrała"- mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Komu oddajemy hołd 1 sierpnia każdego roku?

"Oddajemy hołd ludziom, którzy przegrali, ale oddajemy hołd ich duchowi. (…) Oni poszli jako ochotnicy do walki, żeby powiedzieć „nie”. (..) Trwa dyskusja, że można było się porozumieć. Nie, nie można było się porozumieć! (…) Nie mogliśmy się porozumieć, mogliśmy się tylko przeciwstawić. (…) Mówienie o tym, że można było się porozumieć, traktuję jako dziecinną dyskusję"- stwierdził Jan Ołdakowski.

Na koniec dyrektor zaznaczył, że współcześnie młodych ludzi trzeba uczyć patriotyzmu oraz odpowiedzialności za ojczyznę.

"Młodych ludzi trzeba uczyć odpowiedzialności i patriotyzmu, mówić, że teraz ich kolej. (..) Muszą nieść wartości powstańców".

