Okupacja, autonomia i Oriana Fallaci... Nurowska już 'świętuje'? Skandaliczne wynurzenia pisarki

"Wystąpcie o autonomię(...) To jest proste - odrzekła Oriana- sprawdzilam na mapie, wy bierzecie tereny od Warszawy na północ, do morza, a elektorat Małego Człowieczka na południe po góry..."- Święta bez polityki? Nie dla wszystkich! Niektórzy nawet dzień przed Tym jednym w roku wieczorem nie potrafią powstrzymać się od politycznego jadu i nienawiści.

Pisarka Maria Nurowska najpierw złożyła Facebookowym znajomym i obserwującym dość osobliwe życzenia, później opisała spotkanie z... Orianą Fallaci. We śnie oczywiście.

Porównanie użyte poniżej wydaje się dość niesmaczne, ale to jeszcze nic. Wiele osób, które skomentowały wpis jeszcze przyklaskuje pisarce!

W kolejnym wpisie jest jeszcze lepiej, bo Nurowska zapisała do KOD'u... zmarłą przed jedenastoma laty Orianę Fallaci. Włoska pisarka i dziennikarka przyszła do Marii Nurowskiej we śnie i... zaproponowała podział Polski. Jarosława Kaczyńskiego Fallaci we śnie pisarki nazywała "Małym Człowieczkiem" i "carem", a tych "młodych, wykształconych i z wielkich ośrodków" miała wezwać do... wystąpienia o autonomię.

To zadziwiające, że ludzie, którzy krzyczą, że Prawo i Sprawiedliwość podzieliło Polskę, sami te podziały pogłębiają. Pani Nurowskiej życzymy, mimo wszystko, spokojnych świąt.

