Okultystyczna 'medycyna'-zabobon za ciężką kasę

filmowiec 28.5.19 21:41

Co za stek bzdur. Wrzucanie do jednego kotła taich, jogi, akupunktury, okultyzmu. Niestety istnieje energia życiowa, widzialna w polu Kirliana, nieuku. Bioenergoterapeuci wspomagani byli przez KK, np.C.Harris w PRL.Kościół musi aktywnie pomagać wyzwolić od różnych form okultyzmu, w tym i bioenergoterapii – poprzez ewangelizacje i egzorcyzmy, oraz modlitwy charyzmatyczne.Akupunktura, czy akupresura są uznanymi metodami wspomagającymi medycynę zachodnią. To samo masaż.A holistyczne podejście-to całosciowe obejmowanie sprawy. Taichi to to po prostu zestaw ćwiczen relaksujących. Można olac ideolo i trenowac dla samego efektu zdrowotnego. A jaka jest róznica pomiedzy prektykami szamańskimi, a np.modłami w intencji-meotodologia podobna, pożądany efekty wyzdrowienia. Fronda jest coraz głupsza, kiedyś czytało się z przyjemnościa artykuły na wysokim poziomie, teraz jest to poziom gazetki ściennej. Wodorosty i namuł. Nie jestem wrogiem KK, czy jego praktyk, ale nie można w czambuł potępiac wszystkiego, co nie podoba się wiejskiemu plebanowi. Istnieją inne kulty, czy ideologie, czyli chodzi o zwalczanie konkurencji. Leczenie relikwiami, itp.obiektami kultu także oparte jest na efekcie panaceum, jak leczenie koralami, czy kryształami.Itd.Itp.