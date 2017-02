Okrucieństwo dokonane na chrześcijanach przez ISIS

reklama

Duchowni działający na terenach Bliskiego Wschodu przedstawiają wstrząsające relacje dotyczące męki jaka spotyka żyjących tam chrześcijan.

"Do Mosulu nie wrócą, ponieważ ludzie, którzy byli najbliższymi sąsiadami, znajomymi, sprzedali ich" – powiedział „Rzeczpospolitej” ks. Rabban al-Qas, chaldejski biskup z irackiego Kurdystanu. W jego diecezji schronienie znalazło tysiące uciekinierów z Mosulu i okolic zajętych w ostatnich latach przez tzw. Państwo Islamskie. Większość z nich to chrześcijanie.

"Mimo tragedii, która ich spotkała, większość uważa, że miała szczęście. Przeżyli. W przeciwieństwie do tysięcy jazydów, których stracono albo czyniono z nich niewolników" – powiedział „Rzeczpospolitej” ks. Rabban al-Qas, chaldejski biskup z irackiego Kurdystanu. Odniósł się do osób, którym udało się uciec z Mosulu po tym, gdy miasto zostało zajęte w 2014 r. przez tzw. Państwo Islamskie.

Biskup powiedział, że zostali oni postawieni przed wyborem: albo zostawiają cały dobytek i uchodzą z życiem, albo zostają i płacą podatek. Jeżeli się nie dostosują – zginą.

"W prowincji Dohuk, w mojej diecezji, były trzy tysiące chrześcijan, od 2014 r. przyjechało siedem tysięcy chrześcijańskich rodzin" – powiedział ks. Rabban al-Qas i dodał, że osoby te najpewniej nie powrócą już do Mosulu mimo prób odbicia miasta z rąk tzw. Państwa Islamskiego.

"Ludzie, którzy byli najbliższymi sąsiadami, znajomymi, sprzedali ich. Wskazywali dżihadystom – to są chrześcijanie! Sąsiedzi zabierali potem to, co zostało w domu. W ten sposób są częścią zbrodni" – stwierdził.

emde/tvp.info

2.02.2017, 8:20