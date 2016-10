Okropne! Czy to czciciele diabła sprofanowali kościół?

reklama

Małopolska, mała parafia w Regulicach, licząca mniej więcej 2 tysiące dusz. To tutaj przed piątkową mszą świętą wierni odkryli ohydną profanację, której dopuścić mogli się sataniści.

Okazało się, że sprofanowane zostały wizerunku świętych w kaplicach przy kościele, a także pozostawiono bluźniercze hasła, także takie, które odnosiły się wprost do kultu diabła. Istnieje podejrzenie, że dokonali tego sataniści:

„Nie wiem, czy to byli sataniści czy gimnazjaliści, którzy nie wiedzą nawet, co uczynili. Chciałbym, by uderzyli się w piersi, odbyli pokutę i nawrócili się na dobrą drogę” – to słowa, które „Gazecie Krakowskiej” powiedział proboszcz parafii, Jan Piwowarczyk.

W najbliższe niedziele w kościele odbywać się będzie pokuta, mająca wynagrodzić profanację, której dopuścili się sprawcy. Wierni pomodlili się też za samych sprawców, by ich sumienia się obudziły. Policja nadal nie zna sprawców profanacji.

