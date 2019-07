Okno Życia uratowało kolejne dziecko

Ateista 19.7.19 17:39

Szkoda że dziecko nigdy nie będzie miało informacji o genetycznym obciążeniu rodziców, skłonnościach do raka, problemów zdrowotnych, czy schorzeniach które są przekazywane genetycznie. Dzięki takiej wiedzy można wyeliminować 3/4 tego typu schorzeń przez odpowiednią prewencję i badania okresowe. Ale po co to komu co nie katolicy? Niech dzieciak umrze w wieku 40 lat na raka którego mieli i rodzice i dziadkowie.



No ale co tam, ważne że jakaś katoliczka bezkarnie wsadziła dziecko do okna, i teraz nie musi się gówniakiem martwić. Po co pomóc dziecku żyć dłużej i lepiej, najlepiej włożyć do okna.



Dlaczego katolicy tak bardzo wstydzicie się niechcianych dzieci, do tego stopnia, że nawet nie chcecie dziecku przekazać informacji medycznej o przodkach?