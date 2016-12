Ojcowie, rozmawiajcie z dziećmi! Ważne badania

reklama

Dowiedzione naukowo: dzieci, które spędzają regularnie czas z ojcami są szczęśliwsze. Najlepiej, jeśli w tym czasie nie tylko grają w piłkę, ale też rozmawiają.

Ojcowie są mistrzami wspólnych gier i zabaw i liczy się każda wspólnie spędzona minuta, ale, jak dowodzą naukowcy, rozmowa z ojcem jest dla dziecka bardzo ważna. Dzieci, które prawie codziennie konwersują z ojcami czują się o wiele szczęśliwsze.

Brytyjscy naukowcy przebadali około 1200 dzieci w wieku 11-15 lat. Połowa z nich „prawie nigdy” nie rozmawiała na ważne tematy z ojcem, podczas gdy tylko 28% nie prowadziło takich konwersacji z matką.

Naukowcy przyznają jednocześnie, że zabawy z ojcami są także szalenie ważne dla rozwoju dziecka i mogą na przykład skutkować rozwojem empatii w późniejszym życiu. To ojcowie także najczęściej motywują dzieci do odkrywania świata i poznawania nowych ludzi, podczas gdy mamy bywają nadopiekuńcze.

Warto również zaznaczyć, że to wcale nie jest naturalne, że dzieci spędzają więcej czasu z matką. Kiedy nie było jeszcze fabryk, ojcowie chętnie zabierali swoje dzieci w pole, do lasu albo do rodzinnego zakładu rzemieślniczego. Starsze dzieci pomagały, a młodsze zwyczajnie asystowały. Być może urlop ojcowski to nie jest zły pomysł i świetna okazja dla ojca aby nawiązać bliższą więź ze swoim dzieckiem.

daug

22.12.2016, 13:00