Ojciec Rozenek-Majdan to ważny działacz PiS. Córka popiera Wiosnę. Zobacz reakcję!

Agnieszka 24.5.19 16:15

A skąd pewność, że są jakieś różnice politycznie między najbardziej znaczącymi kręgami w PiS a Wiosną? Na przykład poparcie dla zabijania metodą in vitro łączy i Wiosnę i panią Rozynek i bardzo wielu członków PiS czy tzw. dobrej zmiany, co większe mają znaczenie w tej partii od tych deklarujących chrześcijańskie wartości. Co się mówi oficjalnie, to się mówi a co się robi to się robi - tylko póki co ostentacyjnie nie można, żeby wyborców stałych nie stracić, choć chyba pozbycie się ich było głównym celem tych 4 lat rządów, choćby w wykonaniu twarzy PiS - Beaty Mazurek.

Nigdy już nie powtórzę tego koszmaru, by cyniczne upodlanie przez PiS ich stałego elektoratu - przy użyciu np. Mazurek, która na tym dostają się dziś do PE - przeżywać znów po ich zwycięskich czy jakichkolwiek wyborach z poziomu ufającego im ich elektoratu. Już nie będą mieli możliwości ranić mnie i zabijać, bo kamień będę miała dla nich zamiast serca.