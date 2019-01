Ojciec Paweł Krupa OP: Myśmy się upili nienawiścią

Ryś Koala 18.1.19 19:53

Ja bym odróżnił rzeczywistość wirtualną od rzeczywistości realnej. W necie owszem jazgot i jazgot ale jak tak porównuję sytuację na ulicach w stosunku do czasu transformacji to teraz jest niebywale bezpiecznie i miło. Wprawdzie nie mieszkam w Warszawie tylko mniejszym mieście ale ja tu żadnej agresji nie widzę. Wręcz widzę senność :) A co do tego na wsi - tam gdzie mam działkę to po prostu sielanka.