Oj, odebrało Niesiołowskiemu mowę...

Jozin z bazin 31.1.19 11:16

Stefan czuje smród wokół siebie, Stefciu teraz będziesz miał okazję wykazać się bohaterstwem i pójść siedzieć, powiesz że to pis zrobił a jak wyjdziesz dostaniesz medal za zasługi dla bolszewi no i zobaczysz jak to jest być w więzieniu :)