,,Oj! Będzie proces''. Skandaliczna manipulacja Gazeta.pl ws. Jarosława Kaczyńskiego!

Dzisiejszy artykuł „Gazety Wyborczej” na temat „taśm Jarosława Kaczyńskiego” miał być rzekomą bombą. Jak jednak skomentował mocno premier Mateusz Morawiecki – to prędzej największy niewypał znaleziony od czasów drugiej wojny światowej. Gazeta.pl postanowiła podgrzewać atmosferę, jednak może się to dla niej skończyć bardzo nieciekawie.

Coraz więcej osób zwraca uwagę, że „bomba” Wyborczej to po prostu kapiszon. Wygląda na to, że na owym artykule najwięcej straci sama Wyborcza. Okazuje się, że profil Gazeta.pl na twitterze linkując do wspomnianego tekstu posłużył się skandaliczną wprost manipulacją. Napisano bowiem o Jarosławie Kaczyńskim, że ten „jest podejrzany o popełnienie przestępstwa”, co jest zwyczajnie nieprawdą. Jak przypomniał jeden z użytkowników twittera komentując wpis portalu Gazeta.pl: