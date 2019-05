Ohydne wystąpienie Tuska. Co on wygadywał...

"Jeśli 80% Polaków chce, aby Polska była w Unii Europejskiej, to dlaczego mielibyśmy, my, wszyscy Polacy, zaryzykować głos na kogoś, kto nie gwarantuje tej pozycji w Unii Europejskiej? To nas wszystkich, nas, naszych rodziców, dziadków, to nas za dużo kosztowało. Czasu, wysiłku, czasami krwi i potu, aby Polska odnalazła swoje miejsce w Unii Europejskiej. Nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko" - perorował.