Ohydna sztuka w Toruniu. A o. Rydzyk jak... Hitler?

W toruńskim teatrze im. Wilama Horzycy wystawiany będzie skrajnie obrzydliwy spektakl ,,Wróg się rodzi''. To ,,sztuka'' stworzona przez Marcina Kąckiego mówiąca o Radiu Maryja. Jak przekonuje Kącki w rozmowie z ,,Gazetą Wyborczą'', Radio Maryja doprowadzi do katastrofy. Po lekturze wywiadu lewak może mieć wrażenie, że już wkrótce na rozkaz o. Tadeusza Rydzyka zastępy jego zwolenników będą mordować Żydów, czarnych i lewaków, palić ich i wieszać. Bo Radio Maryja to ,,głos zła'', przekonuje Kącki.

,,Gdy wchodzi na antenę, powiedzmy, ks. prof. Tadeusz Guz i zaczyna opowiadać, że szatan stoi po stronie lewactwa, a „Bóg jest z nami”, to zamykam oczy i już wiem, jak wyglądało średniowiecze. Albo widzę klamry wojskowych pasów z napisem „Gott mit uns”. Tak mówi wielu duchownych, tzw. współczesnych, nowoczesnych ewangelistów'' - peroruje Kącki.

Dalej snuje jakieś totalnie oderwane od rzeczywistości apokaliptyczne wizje.

,,Prof. Joanna Tokarska-Bakir od dawna uważa, że to, co obserwujemy, skończy się przemocą. Bo we współczesnej Polsce zostały już spełnione warunki, by mówić o odrodzeniu się faszyzmu. Żyjemy w permanentnym konflikcie społecznym przesiąkniętym mową nienawiści. To, że ginie Paweł Adamowicz, że nie ma dnia bez informacji, że ktoś został pobity, bo jest homoseksualistą, bo jest czarny, to, że ludzie boją się wychodzić z domów, obcokrajowcy rezygnują ze studiów na różnych wydziałach w Polsce, bo czują się zagrożeni – to wszystko powoli staje się naszą codziennością''.

,,Nasze zaniechania doprowadzą do powtórki tego, co w latach 30. zdarzyło się w Niemczech, w latach 90. w Jugosławii i Rwandzie, później w Syrii i na Bliskim Wschodzie'' - dodaje ,,artysta''.

Porównał też o. Tadeusza Rydzyka do... Adolfa Hitlera.

,,Z Hitlera, który brał lekcje mimiki i retoryki u niemieckiego komika Weissa Ferdla, ludzie się wtedy wyśmiewali. Prasa brytyjska pisała o nim jeszcze na początku lat 30., że jest pajacem. I dziś na podobnych zasadach możemy się wyśmiewać z Tadeusza Rydzyka, turlać się po podłodze w spazmach, patrząc na filmy, na których w jego obecności prawie cały obecny rząd kołysze się i trzyma za ręce w rytm pieśni religijnej'' - powiedział.

,,Ja nie stawiam pytania, czy ojciec Rydzyk jest zły lub też czy Radio Maryja jest złe. Bo to jest oczywiste. To jest zło'' - mówi Kącki.

To jest zło, powiada człowiek, który wspiera lewicę - lewicę mającą na sztandarach mordowanie dzieci nienarodzonych (aborcja), starych i chorych (eutanazja) oraz rozpustną deprawację dzieci (ideologia gender). To widocznie jest dla Kąckiego et consortes ,,dobro''.

Według Kąckiego o. Rydzyk może doprowadzić w Polsce do... mordów.

,,Wiemy, co się stanie, bo to już się działo. W 1941, w 1944 r. w dawnym woj. łomżyńskim. Palono ludzi w stodołach, bo było wolno. To księża podżegali do pogromów. A wcześniej, w latach 30., to w kościołach endecja mówiła: „Żydzi zabili Chrystusa. Wiecie, co robić”. I kiedy hitlerowcy na to pozwolili, oni to zrobili.

Jak myślisz, przyjdzie taki moment, w którym ludzie słuchający Radia Maryja usłyszą, że już wolno? A jeśli tak się stanie, to czy za 40 lat znów ktoś będzie pisał książki o tych, którzy zaniechali i nic nie robili?'' - pytał.

Wreszcie zaczął porównywać Radio Maryja z Wolnym Radiem Tysiąca Wzgórz, które w Rwandzie nawoływało do ludobójstwa...

