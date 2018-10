OHYDNA prowokacja w wykonaniu kolegi Urbana!!!

"Dzieci nas brzydzą. Mają pneumokoki, ch***koki, k****koki. My, kapłani z Solca mamy tylko dorosłe kobiety, powyżej 25. roku życia: siostry zakonne, prostytutki oraz dziewczyny, które poznaliśmy na Tinderze". Co bardziej skandaliczne, za plecami rzekomego księdza wygadującego te obrzydliwości, widać osobę wymachującą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ta obrzydliwa prowokacja jest w sumie doskonałym dopełnieniem skandalicznego filmu Smarzowskiego. Pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, do czego jeszcze posunie się Jerzy Urban oraz jego współpracownicy, by zohydzić Polakom Kościół Katolicki? Można było przynajmniej nie wykorzystywać do tych obrzydliwości wizerunku Pana Jezusa, ale po środowisku tygodnika "NIE" trudno oczekiwać jakiejkolwiek refleksji, chodzi tu tylko o prowokację.