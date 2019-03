Ohyda w Paryżu. Małe dzieci na ,,Queer Week''...

Ten tydzień wszelkich prowokacji (trwający w dniach 15-25 marca) został zapoczątkowany 10 lat temu przez studentów studiów politycznych, z moralnym i finansowym wsparciem ich uczelni, po to, aby utworzyć „przestrzeń do działania i refleksji na temat płci i seksualności”. Refleksja ta i działanie są oczywiście skierowane na wroga. Jest nim biały mężczyzna, a także i kultura, dzieła, instytucje, dzięki którym on dominuje i utrzymuje swoją władzę. W dążeniu do dekonstrukcji tej „dominacji” organizatorzy„Queer Week” używają wszystkich dostępnych sobie narzędzi: sprzeciwu wobec „dyskryminacji gatunkowej” zwierząt, wegańskej wojowniczości, teorii gender, radykalnego feminizmu.