Ohyda! Pakistańczycy przez 20 lat handlowali ciałami małych dziewczynek!

Gangi pakistańskich imigrantów przez niemal dwie dekady terroryzowały brytyjskie Rotherham, handlując ciałami nawet 11-letnich dziewczynek. Sprawa była latami tuszowana przez lokalne władze, policję i opiekę społeczną. W piątek na kary więzienia skazano kolejnych ośmiu napastników. Dotychczas wyroki usłyszało zaledwie kilkunastu pedofilów, blisko 40 czeka na proces. To wyjątkowo niewiele, bo wykorzystywanych seksualnie dzieci było ponad 1,4 tys.

Emma Johnson miała 13 lat, kiedy w ciemnym zaułku Rotherham została zgwałcona przez Sageera Hussaina, wówczas 17-letniego Brytyjczyka o pakistańskich korzeniach. W sumie padła ofiarą pedofilów jeszcze kilkadziesiąt razy.

Przez wiele miesięcy nie mogła uwolnić się od grupy oprawców, którzy zmuszali ją do seksu z mężczyznami kilkukrotnie od niej starszymi. Kiedy o wszystkim dowiedzieli się rodzice, natychmiast zgłosili to na policję. Okazało się jednak, że zeznania dziewczynki uznano za niewiarygodne, kluczowe dowody zaginęły, a policja w końcu nie sformułowała aktu oskarżenia. Rodzina Johnsonów (nazwisko zmienione przez brytyjskie media) w poszukiwaniu bezpieczeństwa musiała uciekać za granicę.

Emma popadła w anoreksję, miała nieudaną próbę samobójczą, do dzisiaj korzysta z usług psychologa. Mimo to postanowiła zawalczyć o sprawiedliwość. To dzięki jej zeznaniom, ale przede wszystkim odwadze i determinacji na ławie oskarżonych zasiadło ośmiu mężczyzn o pakistańskich korzeniach.

– Siedziałam za ekranem, więc nie widziałam żadnego z nich, ale czułam przytłaczający zapach wody po goleniu, jakiej używał Sageer, kiedy mnie gwałcił - powiedziała Emma po wyjściu z sali rozpraw. – To było wyczerpujące, ale musiałam być silna, bo w końcu miałam swój dzień w sądzie – dodała.

Sąd uznał wszystkich ośmiu napastników za winnych popełnienia w sumie 16 różnych zarzutów, m.in. gwałtu, brutalnej napaści i bezprawnego więzienia, i w piątek 4 listopada skazał ich na wyroki od 5 do 19 lat więzienia.

Sędzia po ogłoszeniu wyroku oświadczyła, że ofiary mężczyzn były „poddane poniżającym i brutalnym aktom przemocy”. Jako lidera gangu wskazała Sageera Hussaina, który otrzymał najwyższy wyrok. Usłyszał, że prowadził „kampanię brutalnych gwałtów” na wrażliwej 13-latce. - Ofiara całej waszej ósemki była niewinna. Miała tylko 13 lat - oświadczyła sędzia Sarah Wright.

Do Emmy sprawiedliwość wróciła dopiero po 13 latach.

Miasto zasiłków i bezrobocia

Rotherham to duże miasto położone w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire. W skład aglomeracji wchodzą okoliczne miasteczka Maltby, Rawmarsh, Swinton i Wath-upon-Dearne. Ponad połowa obszaru to tereny wiejskie. Nowych danych dotyczących mieszkańców nie ma. Zgodnie z ostatnim dostępnym spisem ludności z 2011 r. w aglomeracji mieszkało 260 tys. ludzi, z których co 10. mieszkaniec był Azjatą, znacznie rzadziej Afroamerykaninem.

Okres świetności miasteczko miało w XIX i XX wieku. Dynamicznie rozwijało się dzięki skupionemu tutaj przemysłowi ciężkiemu – najpierw żelazu, a potem stali. Po II wojnie światowej zaczęło tracić na znaczeniu razem z upadkiem przemysłu. W latach 80. i 90. pogrążyło się w kryzysie. Współczesne Rotherham to miasto ogromnych nierówności, nowoczesnych dzielnic i równocześnie dużych obszarów biedy.

Bezrobocie i pobór zasiłków, liczba bezpłatnych posiłków wydawanych w szkołach utrzymują się tu na znacznie wyższym poziomie niż średnia w Wielkiej Brytanii. Co czwarte mieszkanie to lokal socjalny.

Po raz pierwszy o Rotherham zrobiło się głośno w listopadzie 2010 r., kiedy pięciu mężczyzn o pakistańskich korzeniach zostało skazanych na więzienie za przestępstwa seksualne wobec nieletnich dzieci. Pojawiły się podejrzenia, że skala problemu jest znacznie większa, niż dotychczas mówiło się w mieście.

tvn24.pl

6.11.2016, 13:15