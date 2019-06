Ohyda... Nowy postulat SLD. Antykoncepcja dla 15-latek

Włodzimierz Czarzasty, szef podupadającego SLD, próbuje ratować twarz... seksem nieletnich. Brzmi to jak żart, ale Czarzasty naprawdę tak robi. Zaproponował mianowicie wprowadzenie... "prawa" do darmowej antykoncepcji dla 15-latków.

Nastoletnie dzieci trzeba chronić przed rozpustą. Ale w SLD wraca się do czerwonych korzeni, dziś ubranych w płaszczyk genderyzmu. Czarzasty zaproponował, by zagwarantować polskim 15-latkom bezpłatną antykoncepcję. Niech się "puszczają" - byleby "bezpiecznie", to znaczy - bez "ryzyka" zajścia w ciążę.



"Jeśli polskie prawo zezwala na współżycie od 15. roku, to mam do pana takie pytanie - czy to jest normalne, że w związku z tym 15-letnia dziewczynka albo chłopiec nie mogą iść do ginekologa bez zgody rodziców? Czy to jest normalne, że ci ludzie nie mogą używać antykoncepcji, na przykład darmowej? To znaczy - mogą według polskiego prawa współżyć..." - perorował dziś na antenie RMF FM Czarzasty.