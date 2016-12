Ohyda! Janda rozsiewa zmanipulowane słowa zmarłego posła Górskiego

reklama

reklama

Krystyna Janda udostępniła na swoim Facebooku kłamliwą grafikę zawierającą zmanipulowany fragment wywiadu ze ś.p. Arturem Górskim.

"Moim zdaniem, prawdziwa miłość jest możliwa tam, gdzie w sposób naturalny może pojawić się potomstwo jako owoc tej miłości" - mówił zmarły w kwietniu tego roku Artur Górski w wywiadzie udzielonym dla naszego portalu w roku 2013 (tu można przeczytać cały tekst). Komentował tym samym pomysł legalizacji związków partnerskich oraz ideę wedle której pary homoseksualne mogłyby adoptować dzieci. Wypowiedź Górskiego jawnie odnosiła się do opozycji między małżeństwem będącym związkiem kobiety i mężczyzny, a relacjami homoseksualnymi.

Wpis Jandy zawierał cytat wyrwany z kontekstu i dopisany do niego ciąg dalszy, wskazujący, że i to mogły być słowa Artura Górskiego, co oczywiście jest niezgodne z prawdą:

Niestety wielu internautów komentujących wpis Jandy nie zadało sobie trudu odnalezienia źródła cytatu i stwierdziło, że cały tekst z mema stanowił słowa ś.p. Górskiego.

Na szczęście niektórzy zareagowali trzeźwo:

emde/Facebook

11.12.2016, 12:45