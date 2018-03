OHYDA! Gretkowska: Kościół trzyma Polskę za jaja i z palcem w c…ie

Twórczyni Partii Kobiet, feministka i pisarka Manuela Gretkowska znów dała o sobie znać. Po raz kolejny mamy więc do czynienia z ohydnymi atakami na Kościół oraz partię rządzącą. Tym razem jednak pisarka przekroczyła kolejną granicę.

„Kobiety powinny zacząć walkę o swoje prawa od zaprzestania chodzenia do kościoła. Czego nie zrobią, mamy do czynienia z „czarnym szantażem”. Czarny szantaż polega na tym, że każdy chce być dobry, pójść do nieba, mieć komunię świętą, ślub i pogrzeb”

– stwierdziła w rozmowie z „Vogue” i dodała:

„Nie chce leżeć pochowany pod murem jak poganin. W związku z czym Kościół trzyma Polskę za jaja i z palcem w c…ie. Obydwie płcie”.

Zanim zaserwowała nam te obrzydliwe wynurzenia zdążyła też stwierdzić, że Polki są w rękach gangsterów, a w Polsce nie ma demokracji – zniszczył ją PiS. Takie słowa jednak nikogo już nie szokują – z pewnością dlatego Gretkowska sięga po słowa tak skandaliczne. Czyżby zdawała sobie sprawę, że inaczej nikt nie będzie chciał tego czytać?

dam/"Vogue",Fronda.pl