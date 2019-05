Ogromna przewaga PiS! Oto oficjalne wyniki wyborów

robaczek 27.5.19 16:25

chcesz powiedziec ze statystycznie wies jest bardziej inteligentna od miasta, niewyksztalcowny zna lepiej swiat od tego z dyplomem, emeryt wie lepiej jak chcą młodzi żyć? szczegolnie ten przekupiony 13tka? i ci za 500 co sie sprzedali?



acha, no to OK. !