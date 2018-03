Ograniczenia w handlu i spożyciu alkoholu. O co chodzi?

Weszły w życie zakazy dotyczące alkoholu. Wszystkie gminy w Polsce zyskały z początkiem marca możliwość zakazania na swoim terenie handlu alokoholem nocą, w godzinach 22:00 - 6:00. Doatkowo zakazano spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych za wyjątkiem specjalnie do tego przeznaczonych.

Danie gminom możliwości zakazu handlu alkoholem nocą to wyjście naprzeciw tym lokalnym społecznościom, które borykały się z problemem nocnych burd i awantur pod sklepami monopolowymi. Teraz władze gminy będą mogły zdecydować, że na ich terenie nocą nie będzie można pić alkoholu. To znakomita ustawa przede wszystkim dlatego, że rząd niczego nie narzuca - gminy w zależności od potrzeb mieszkańców i specyficznych warunków będą podejmować samodzielne decyzje. Jeżeli podejmą ją wbrew mieszkańcom, władze gminne odpowiedzą przecież w następnych wyborach samorządowych. Wszyscy, którzy przy okazji tej ustawy mówią o zmniejszeniu zakresu wolności w postaci zakazu sprzedaży alkoholu, mylą się - wolność tak naprawdę wzrasta, bo gminy nie będą już zmuszone tolerować nocnego pijaństwa pod sklepami na swoim terenie.

Druga rzecz to zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych poza specjalnie do tego przeznaczonymi. To w istocie sprecyzowanie obowiązującej już wcześniej ustawy, dość niejasnej, która prowokowała do sprawdzania granic prawa. W istocie literalnie rzecz biorąc poprzednia ustawa pozwalała na spożywanie alkoholu na przykład na bulwarach rzecznych czy na podwórzach, choć policja zwykle tego nie respektowała i mandaty wlepiała tak czy inaczej. To rodziło pogardę dla złego prawa, trzeba było więc rzecz wyprostować - albo ustawę liberalizując, albo zaostrzając. Wybrano ten drugi wariant.

Czy to dobrze? Nikogo nie cieszą grupki pijącej młodzieży czy innych awanturników, tak na ulicach, jak i choćby na plażach. Zakaz na pewno nie zaszkodzi. Ogranicza wolność, to fakt, ale dla wyższego dobra, jakim jest wolność od zagrożenia ze strony agresywnych pijaków. Co więcej ustawa gwarantuje władzomo samorządowym możliwość wyznaczenia miejsca, w którym alkohol spożywać można - także to rozwiązanie, jak poprzednie, gwarantuje więc duże pole manewru.

Podsumowując, nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych trzeba ocenić pozytywnie.

