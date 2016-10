Magdalena Ogórek mocno w obronie J. Kaczyńskiego!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Magdalena Ogórek rozmawiała dziś z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM. Przyznała m.in. , że to, jak manipuluje się słowami Jarosława Kaczyńskiego jest skandaliczne.

Była kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej zauważyła, że w Polsce nie ma obecnie czegoś takiego, jak zagrożenie praw kobiet:

„Wie pan co, jeżeli ja uznam, że prawa kobiet, które są podstawą na pewno naszej państwowości - jak prawa człowieka - będą zagrożone, to ja na pewno znajdę się na ulicy i będę manifestowała. Ale nie, z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia.”

Ogórek wypowiedziała się na temat ataków na Jarosława Kaczyńskiego, manipulacji jego słowami oraz manifestacji pod jego domem:

„(…) to, co robi się z cytatami Jarosława Kaczyńskiego, to jest po prostu skandal i to, co wydarzyło się wczoraj, to też jest skandal. I tak jak Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak samo Hannie Gronkiewicz-Waltz, Ewie Kopacz, któremukolwiek politykowi nie życzę demonstracji pod domem, ponieważ to jest koszmarne. To nie jest to miejsce.”

dam/RMF FM/Fronda.pl

14.10.2016, 9:20