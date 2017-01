Ogórek o Petru: Rozkręcił protest, nabrał ludzi, a sam...

reklama

Zdjęcie Ryszarda Petru i Joanny Schmidt, które miało zostać wykonane w samolocie lecącym do Portugalii w Sylwestra, wywołało lawinę komentarzy. Jedną z bardziej ciętych uwag na ten temat popisała się Magdalena Ogórek.

Ogórek, która ostatnimi czasy często krytycznie i celnie odnosi się do działań opozycji, porównała wypad Ryszarda Petru na Maderę do sytuacji włoskiego kapitana Schettino, który doprowadził do katastrofy statku Costa Concordia.

Rozkręcił protest, nabrał ludzi, a sam w czasie "okupacji" Sejmu uciekł jak kpt Schettino z okrętu. Z drobną różnicą - zabrał koleżankę. — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 2 stycznia 2017

emde/Twitter

2.01.2017, 19:22