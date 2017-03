Ogórek: Nie możemy prowadzić dialogu z islamem!

reklama

Fot. Youtube reklama

"Nie pytamy, czy będzie kolejny zamach, ale gdzie" - tymi mocnymi słowami dr Magdalena Ogórek podsumowała swoją refleksję na temat islamu. Jak jednoznacznie stwierdziła, jakikolwiek dialog z tą religią jest niemożliwy.

W programie "Polityczna kawa" w TV Republika podejmowano temat ostatnich zamachów w Londynie i tego, co może robić Europa, by walczyć z terroryzmem.

Magdalena Ogórek zwracała uwagę na problem przesadnej poprawności politycznej, która przeszkadza w obronie kontynentu.

"Mamy do czynienia z paradygmatem poprawności politycznej, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to się rozmija i ludzie to widzą" - mówiła Ogórek.

Jak analizowała, dialog z islamem jest niemożliwy, a ci, którzy go postulują, są w błędzie:

"Nie możemy prowadzić otwartego dialogu z Islamem, jak to mówią Angela Merkel i Theresa May. Nie da się prowadzić otwartego dialogu z ideologią, która ma na celu utworzenie światowego kalifatu. Chciałabym z całą mocą podkreślić, że Islam nie jest ok, ponieważ jego wartości całkowicie kłócą się z tymi, które my, jako chrześcijanie, Polacy czy Europejczycy wierzymy".

Jak dodawała:

"W tym momencie nie pytamy o to „czy będzie kolejny zamach” ale pytamy „gdzie i kiedy będzie kolejny zamach”. Ta rzeczywistość jest niewiadoma ale ten kryzys i falę zamachów trzeba powstrzymywać bez nagłego cięcia migracji, żeby to się nie nasiliło".

emde/Telewizja Republika

26.03.2017, 14:40