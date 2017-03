Ogórek: Kaczyński to wybitny strateg

reklama

Magdalena Ogórek udzieliła wywiadu tygodnikowi "Do Rzeczy", w którym chwaliła Jarosława Kaczyńskiego i jego polityczne osiągnięcia.

Ogórek w rozmowie z Łukaszem Warzechą określiła prezesa Prawa i Sprawiedliwości mianem wybitnego stratega. Dodawała też, że Kaczyński realizuje wizję Polski wobec której opozycja jest bezsilna.

Ze słów Ogórek wynika, że Jarosław Kaczyński doskonale radzi sobie z obecną opozycją:

"Potrafi w paru krótkich zdaniach sprowadzić opozycję do parteru i wykazać jej porażającą indolencję intelektualną" - stwierdziła była kandydatka na prezydenta.

Jak dodawała, obecnie nie ma w naszym kraju innej osoby, która miałaby całościową wizję Polski.

"Liderzy opozycji grają w innej lidze. Niestety, podwórkowej. Projekt realizowany przez PiS to przebudowa demokracji, która do tej pory miała charakter korporacyjny, gdzie kawałki państwa oddane zostały w dzierżawę wpływowym grupom. Istota demokracji została sprowadzona do rytuału głosowania, w którym ktokolwiek by wygrał, to i tak rządzili ci sami" - analizowała Ogórek w wywiadzie.

emde/"Do Rzeczy"

6.03.2017, 13:55