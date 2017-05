Ogórek bezlitośnie o opozycji i 'dziczy' atakującej J. Kaczyńskiego

reklama

"Jest grupa ludzi, która bardzo chce, żeby PO wróciła do władzy, i tej grupie bardzo się nie podoba, że ktoś może się pozytywnie wypowiadać o rządzie czy prezydencie" - przekonuje była kandydatka na prezydenta z ramienia SLD, Magdalena Ogórek.

W rozmowie z tygodnikiem "wSieci" Ogórek stwierdza, że doszło do tego, iż Jarosława Kaczyńskiego chcącego pomodlić się przy grobie brata "atakuje rozwścieczona dzicz skandująca obrzydliwe hasła".

Ogórek chwaliła też prezydenta Andrzeja Dudę. Jak wskazała, "po latach cyrku i tysiącach wpadek... mamy wreszcie prezydenta, która wraz z małżonką świetnie reprezentuje Polskę".

"Gabinet PiS jest pierwszym w historii, który zrealizował tyle obietnic w tak krótkim czasie, i to wywołuje totalną frustrację totalnej opozycji [...]. Wściekłość opozycji bierze się też stąd, że programy Rodzina 500 Plus, czy Mieszkanie Plus pokazały Polakom, że rząd może realizować przedwyborcze obietnic" - powiedziała Ogórek.

8.05.2017, 10:15