Ogólnopolska Niedziela Modlitw za kierowców

Ostatnia niedziela kwietnia to zatwierdzony w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. W tym roku hasłem obchodzonej 28 kwietnia Niedzieli Modlitw za Kierowców są słowa „W mocy Ducha z Miłością na każdej drodze”.

W ramach ogólnopolskich obchodów Niedzieli Modlitw za Kierowców o godz. 9.30 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. podinsp. dr Marian Midura odprawi Mszę Świętą za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Udział w niej wezmą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, strażacy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz przedstawiciele kierowców.

„Wszyscy kierowcy, motocykliści, rowerzyści i członkowie ich rodzin są zaproszeni do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach bezpiecznie, spokojnie, z miłością w sercu i życzliwością do innych ludzi” – podkreśla Krajowy Duszpasterz Kierowców. Zachęca do większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników dróg, przestrzeganie przepisów drogowych, bycie prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca, pieszy czy rowerzysta. „Musi być to osobiste postanowienie każdego z nas” – czytamy w specjalnym apelu.

Ks. Midura wskazuje, że głoszone przez Duszpasterstwo Kierowców motto: „Kierujmy się miłością na drodze” – „trzeba realizować na każdym odcinku wspólnej trasy”. „Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim życzliwość i dobroć; być cierpliwym, przewidującym i uczynnym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają się przykładem dla młodszych i mniej zaprawionych adeptów kierownicy” – pisze ks. Midura, nawiązując do Książeczki Kierowcy – wydanej przez Duszpasterstwo Kierowców.

„ Zapraszamy do modlitwy za kierowców, aby dzięki „mocy Bożego Ducha z Miłością w sercu poruszać się po każdej drodze”. Wspólnie z Policją i wszystkimi służbami na drogach: Prosimy wszystkich o spokojną i bezpieczną jazdę, z miłością i szacunkiem dla innych, aby w ten sposób uniknąć wielu tragicznych wypadków!” – apeluje ks. Midura.

Od roku 1975 na polskich drogach wydarzyło się: prawie 2 mln wypadków, w których zginęło ok. 235 tysięcy osób, a 2,4 mln zostało rannych. Mimo że Unia Europejska ma jedne z najbezpieczniejszych dróg na świecie, to jednak traci na nich życie ponad 25 000 osób rocznie, a wiele innych jest poważnie rannych. W Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku na drogach zginęło 2843 osób, czyli o 12 więcej niż w roku poprzednim.

***

Wezwania do modlitwy wiernych:

– Za Ojca Świętego Franciszka, aby jego wezwanie o rozważne i odpowiedzialne prowadzenie pojazdów dotarło do wszystkich kierowców…

– Za tych, co przeżyli ciężkie wypadki, aby z ufnością wchodzili w nowe życie…

– Za wszystkich zabitych na naszych drogach, aby radowali się chwałą nieba…

– Za wszystkich kierowców – szczególnie z naszej parafii, aby rozsądnie, bezpiecznie i trzeźwo korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi …

***

Dekalog Kierowcy – MIVA Polska:

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

Nie będziesz egoistą na drodze.

Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.

Szanuj pieszych.

Nie zabijaj – bądź trzeźwy.

Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.

Nie bądź brawurowy w prędkości.

Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Pomagaj potrzebującym na drodze.

Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.