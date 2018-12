OGNISTY cydr- prawdziwy POGROMCA wirusów i bakterii!!!

W tym okresie roku nie trudno o infekcje. Warto mieć więc w domu coś, co pomoże nam się przed nimi ochronić, a nawet uporać, bez konieczności stosowania drogich lekarstw, które nie są dla naszego organizmu czymś obojętnym. Świetnym rozwiązaniem będzie ognisty cydr. Dzięki niemu ochronisz się przed grypą, a jego receptura Zana była jeszcze w średniowieczu, sporządzano go głównie w klasztorach.

Ognisty cydr, inaczej oxymel, to połączenie miodu z octem jabłkowym, ziołami i przyprawami. Połączone razem to świetna broń przed zarazkami. Napój dodatkowo wzmocni organizm, a Tobie doda energii i poprawi nastrój. Stosować wystarczy go 2 razy dziennie po jednej łyżeczce. Jeśli jednak choroba już nas dopadła – warto stosować nawet 3. Można nim też nacierać plecy i klatkę piersiową.