Oficjalnie: Kandydatura Krzysztofa Szczerskiego na wiceszefa NATO zgłoszona

PAP dowiedziała się nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do kwatery głównej NATO, że nie jest przesądzone, czy Polak otrzyma stanowisko. To szef NATO, Jens Stoltenberg, ma osobiście podjąć tę decyzję jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Według „Polska The Times” kandydatura Szczerskiego miała zostać poparta przez USA. To znacznie zwiększałoby jego szanse, jednak musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ oficjalna decyzja znana będzie do końca lipca.