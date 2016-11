Oficer Blart 2 - dobra komedia dla całej rodziny!

reklama

Tytuł oryginalny: Paul Blart: Mall Cop 2

Data premiery (świat): 9 kwietnia 2015

Rok produkcji: 2015

Gatunek: Komedia

Czas trwania: 94 minuty

Reżyseria: Andy Fickman

Scenariusz: Nick Bakay, Kevin James

Obsada: Kevin James, Raini Rodriguez, Eduardo Verástegui, Daniella Alonso, Neal McDonough

Kraj: USA

Druga z odsłon popularnej komedii „Oficer Blart” (pierwszy film z tej serii powstał w 2009 roku). Tym razem, widzimy jak nieco niezdarny ochroniarz Paul Blart wyjeżdża na zjazd przedstawicieli swego fachu do Las Vegas. Tak się jednak składa, że w hotelu w którym odbywa się owe spotkanie dochodzi do kradzieży jednego z cennych dzieł sztuki, przy okazji którego zostaje też porwana córka Blarta. Nasz bohater nie ma więc innego wyjścia jak stawić czoła rzezimieszkom.

Film ten był reklamowany jako „Komedia dla całej rodziny” i z prawdziwą przyjemnością możemy potwierdzić rzetelność tej zapowiedzi. Rzeczywiście bowiem, zasadniczo rzecz biorąc, „Oficer Blart 2” łączy ze sobą dobry i błyskotliwy humor z unikaniem różnych obscenicznych oraz wulgarnych aluzji, co niestety jest bardzo rzadkie w przypadku współczesnych komedii. Oprócz tego, choć w filmie tym jest pewna dawka przemocy, to jednak nie jest ona pokazywana w dosadny i naturalistyczny sposób, co jednak nie umniejsza efektowności niektórych scen pościgów i walk tam zawartych. Ponadto, tytułowy oficer Paul Bralt w swym zasadniczym rysie charakterologicznym reprezentuje dobrą etycznie postawę, będąc rzetelnym pracownikiem oraz oddanym swej córce ojcem. Oczywiście, produkcja ta ma też swoje pewne wady, np. sugestię, iż główny bohater zaangażuje się w romantyczny związek z kobietą (mimo, że przecież miał on żonę), ale owe dwuznaczności nie są tu zbyt rozbudowane przez co można je uznać za niezbyt poważne.

Podsumowując, polecamy film pt. „Oficer Blart 2” jako dobrą, błyskotliwą i w odpowiednim tego słowa znaczeniu dowcipną komedię, którą można oglądać z całą rodziną.

KulturaDobra.pl

15.11.2016, 17:00