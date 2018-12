Ofensywa, jedność, 'serce Europy'. Komentarze po konwencji PiS

Dzisiejsza konwencja PiS w Szeligach pod Warszawą niewątpliwie robi wrażenie! Politycy przygotowali świetne, nośne hasło na wybory parlamentarne, dobrze wykorzystali poważny błąd Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i tryskali energią. Czy jednak jest to coś nowego lub chociaż namiastka świetnej kampanii z 2015 r.? Zobaczmy, co o konwencji sądzą politolodzy i publicyści.

"Jest to próba zaapelowania i przekonania Polaków, że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma dobry pomysł na Polskę"- wskazał Kik. Politolog podkreślił, że kierunek marszu ma trzy główne azymuty, po pierwsze: wiarygodność, po drugie: dialog i współpraca, po trzecie: zapowiedź przyszłych propozycji. Ważne przesłanie rząd skierował również do klasy średniej, jak również tych, którzy mogliby do niej należeć.

"Do tej pory praworządność była traktowana jedynie jako przestrzeganie konstytucji. Definicja praworządności według Morawieckiego polega na tym, że działania rządu mają iść w stronę respektowania interesu społecznego, a nie w stronę tworzenia rzeczywistości, gdzie lobbyści ukierunkowują proces ustawodawczy w Polsce"-stwierdził politolog. Rozmówca Niezależnej zwrócił uwagę, że partia Jarosława Kaczyńskiego proponuje nowe postrzeganie praworządności. W tej wizji prawo stanowione jest w interesie społecznym, a nie w interesie świata finansów. Kik raz jeszcze podkreślił również, że na konwencji stworzono "perspektywę marszu", co więcej: zgodną z "oczekiwaniami dużej części społeczeństwa".

Z kolei Piotr Semka z "Do Rzeczy" w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 wyodrębnił dwa przekazy. Pierwszy brzmi: "walczymy o dobrobyt dla każdego Polaka", w drugim natomiast publicysta dostrzegł "wyraźną deklarację jedności". Konwencja miała pokazać, że w obozie rządzącym nie ma konfliktów: czy to między premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, czy to m.in. PiS-em a Porozumieniem Jarosława Gowina. Piotr Semka ocenił również, że wicepremier Beata Szydło wróciła "do roli frontmana".