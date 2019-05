Oettinger mówi wprost: Polska gospodarka to lokomotywa

PiS to pierwsza partia, która podeszła do tematu w sposób czysto matematyczny i statystyczny. Zawsze będzie więcej głupich niż mądrych, biednych niż bogatych, pracowników niż pracodawców. Oni to zrozumieli i przekupują właśnie te grupy (ich pieniędzmi). Do tego właśnie służy partyjna telewizja, a wszystko po to by utrzymać się przy władzy i dalej KRAŚĆ. Po to jest dzielenie Polaków na MY i oni. Oczywiście skończy się to katastrofą finansów państwa, ale kto by się przejmował takimi drobiazgami! Najważniejsze trwać przy korycie...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha