ODWET za Timmermansa? Beata Szydło nie została wybrana na szefową komisji w PE

MJ 10.7.19 20:17

Jaka obłuda lewactwa, cieszą się z tego, że Polkę utrąconą w głosowaniu. Ale tak jurgieltniki obcych mają. Co by nie powiedzieć o PIS, to kandydaturę Kopacz poparli. Oczywiście te i inne wpisy zapamiętamy do wyborów. Na szczęście to ostatnie podrygi lewactwa w Europie.